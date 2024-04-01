Президент Сербии анонсировал усиление армии дронами и РСЗО

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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что армия страны приобретает реактивные системы залпового огня, истребители и беспилотники, при этом делает упор на отечественную промышленность. Об этом пишет РИА Новости.

"Мы в процессе приобретения новых аппаратов, вскоре будете оповещены, несколько истребителей для армии Сербии. Приобретаем много других вещей и продолжаем укреплять нашу армию, но прежде всего, опираемся на отечественную промышленность, отечественное производство", – рассказал он.

Вучич также сообщил, что планирует во время предстоящего визита во Францию обсудить с президентом Эммануэлем Макроном приобретение нескольких истребителей Rafale.

Президент Сербии призвал военную промышленность страны сосредоточиться на работе над воздушными и наземными беспилотниками. Он обещал, что в течение месяца будут проведены первые боевые стрельбы и применение сербских БПЛА.

Ранее Вучич предложил парламенту кандидатуру главы Минобороны республики Милоша Вучевича на должность премьер-министра. Он отметил, что назначение парламентом даты рассмотрения кандидатур и утверждение новых членов правительства произойдет в ближайшее время.

