30 марта, 20:29Политика
Вучич выдвинул главу Минобороны Сербии кандидатом на пост премьера
Фото: ТАСС/EPA/ANDREJ CUKIC
Сербский президент Александар Вучич предложил парламенту кандидатуру главы Минобороны республики Милоша Вучевича на должность премьер-министра. Об этом он рассказал в своем Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
Он уточнил, что выдвинул эту кандидатуру после того, как заслушал точку зрения представителей парламентских партий. По информации Вучича, назначение парламентом даты рассмотрения кандидатур и утверждения новых членов правительства произойдет в ближайшее время.
Бывший премьер-министр республики Ана Брнабич 20 марта была избрана на должность председателя парламента Сербии.
Ранее Вучич заявлял, что Сербия в ближайшее время столкнется с угрозой своим национальным интересам. Он также отметил, что в скором времени ознакомит народ со всеми вызовами, которые предстоят республике. Кроме того, президент страны сообщил, что будет "тяжело, как никогда тяжело", но не пояснил, что конкретно представляет опасность для Сербии.
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