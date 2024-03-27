Вучич заявил, что Сербия столкнулась с угрозой жизненно важным национальным интересам

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Сербия в ближайшее время столкнется с угрозой своим национальным интересам. Об этом заявил президент страны Александр Вучич.

"Сейчас мне непросто сказать, какие новости мы получили в последние 48 часов. Они прямо угрожают жизненно важным национальным интересам Сербии", – приводит его слова РИА Новости.

Вучич заявил, что в ближайшие дни "ознакомит народ Сербии со всеми вызовами, которые нам предстоят". Президент страны также сказал, что будет "тяжело, как никогда тяжело". При этом он не пояснил, что конкретно представляет опасность для Сербии.

Ранее Вучич пожаловался на внешнее давление на Сербию и Республику Сербскую Боснии и Герцеговины (РС БиГ) введением персональных санкций в отношении сербских политических лидеров из-за конфликта на Украине. По его словам, главной целью такого давления является желание заставить Сербию "умолять кого-то великого извне" и идти на уступки.

До этого США ввели санкции против главы сербской разведки Александра Вулина. В Службе внешней разведки России заявили, что подобные рестрикции рассматриваются как попытка Вашингтона "грубо вмешаться в дела независимой страны".

