Россия высоко ценит мужество Сербии в отстаивании суверенитета – Песков

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Россия высоко оценивает мужество Сербии, с которым она отстаивает собственный суверенитет, несмотря на серьезное давление Запада. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Когда те же страны ЕС и вместе на уровне Брюсселя, и по отдельности, и с помощью США, и без помощи оказывают абсолютно неприкрытое, грубое давление и на Белград, и на Республику Сербскую – это, конечно, возмутительно", – уточнил он.

При этом пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что РФ с уважением относится к экономическим предпочтениям Сербии, так как, по словам Пескова, республика находится в поиске выгодных для свой страны направлений сотрудничества.

Ранее президент Сербии Александр Вучич пожаловался на внешнее давление на Сербию и Республику Сербскую Боснии и Герцеговины (РС БиГ) введением персональных санкций в отношении сербских политических лидеров из-за конфликта на Украине. По его словам, главной целью такого давления является желание заставить Сербию "умолять кого-то великого извне" и идти на уступки.

До этого США ввели санкции против главы сербской разведки, бывшего руководителя МВД Александра Вулина. В Службе внешней разведки РФ квалифицировали такие рестрикции как попытку Вашингтона "грубо вмешаться в дела независимой страны".



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