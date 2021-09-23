Умер экс-переводчик нацистов Оберлендер

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Умер пособник и экс-переводчик нацистов Гельмут Оберлендер, которого в России в обвиняли в причастности к массовым убийствам граждан СССР на Кубани в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает телеканал CBC.
Уточняется, что он ушел из жизни 22 сентября в своем доме в канадской провинции Онтарио. Ему было 97 лет. Оберлендер эмигрировал в Канаду после войны, где получил гражданство, скрыв факт службы у нацистов, однако позже обман вскрылся. В 2019 году Верховный суд страны принял решение его депортировать, однако дело затянулось.
В начале сентября иммиграционный отдел Совета Канады приостановил слушания о его депортации. На прекращении дела настаивали адвокаты мужчины из-за плохого состояния его здоровья. По сведениям CBC, Совет уже извещен о смерти Оберлендера.
В феврале 2020 года Генпрокуратура РФвозобновила приостановленное в 1972 году расследование преступлений зондеркоманды на Кубани в 1941–1943 годах, к которым предположительно причастен Гельмут Оберлендер. Последний родился в селе Молочанск Запорожской области и был мобилизован после оккупации Украины в качестве переводчика нацистов.
Оберлендер был членом зондеркоманды СС-10а, которая в годы войны массово расстреливала мирных жителей Советского Союза и умерщвляла их в передвижных газовых камерах.
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