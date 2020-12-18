На Кубани спустя 48 лет возобновили расследование зверств нацистов

11:39
Фото: ТАСС/Михаил Почуев
Прокуратура спустя 48 лет возобновила расследование преступлений зондеркоманды на Кубани в годы Великой Отечественной войны, к которым может быть причастен экс-переводчик нацистов Гельмут Оберлендер. Об этом сообщили на сайте прокуратуры Краснодарского края.
"По инициативе Генпрокуратуры отменено постановление о приостановлении предварительного следствия по уголовному делу о массовых убийствах граждан СССР членами гитлеровского карательного органа зондеркоманда СС-10а", – уточнили в региональной прокуратуре.
В ходе предыдущего расследования, которое вел КГБ СССР, было установлено, что в 1941–1943 годах члены этой группы массово расстреливали мирных жителей и умерщвляли их в передвижных газовых камерах-душегубках. Данные преступления зафиксировали как в Краснодарском крае, так и в Ростовской области.
Расследование дела в 1972 году в СССР было приостановлено, поскольку правоохранители не смогли установить всех причастных к злодеяниям. Возобновить дело было решено после того, как выяснилась судьба одного из семи бежавших из СССР переводчиков зондеркоманды Гельмута Оберлендера. Мужчина сбежал в Канаду, но был лишен гражданства за сокрытие причастности к зверствам нацистов и сейчас оспаривает депортацию из страны.
В начале октября Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о геноциде в Ростовской области в период оккупации нацистами с 1942 по 1943 год. В Миллеровском районе региона нашли останки 266 человек с признаками насильственной гибели.
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