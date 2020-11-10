В ФСБ рассекретили документы о помогавших гитлеровцам на юго-западе СССР

Фото: СК РФ
ФСБ рассекретила документы о деятельности нацистской полиции на юго-западе СССР в 1942–1943 годах, сообщает РИА Новости со ссылкой на предоставленные ведомством материалы.
Из архивов следует, что массовыми убийствами мирных жителей занималось отделение тайной полевой полиции ГФП-721. Сообщается, что в нее входили военнослужащие 6-й армии Вермахта, командующим которой был фельдмаршал Паулюс. ГФП-721 также работала на Донбассе, в Молдавии и на территории современных Ростовской, Харьковской и Черниговской областей.
Информацию о работе ГФП-721 предоставлял зафронтовой агент, который был внедрен управлением комитета госбезопасности СССР. Он сообщал, что в состав формирования входили почти 20 человек. Агент выделял таких членов ГФП-721, как Леонид Лурга и Аркадий Сидоренко, которые родились в украинском городе Ромны.
Из материалов архивов следует, что оба убили более 450 человек. Агент называл их "самыми кровавыми палачами". Также он подчеркивал, что Сидоренко лично убил и замучил свыше 500 советских граждан. Помимо этого, он участвовал в обнаружении советских подпольных организаций, которые внедрялись в подобные структуры.
Агент также выделял Шестопалова и Феоктистова. Каких-либо данных о личностях членов ГФП-721 он не предоставил. Из архивов следует, что каждый из них убил или замучил более 200 советских граждан. Кроме того, существуют сведения, что пленных сбрасывали живьем в ствол шахты в Каменске и Новошахтинске.
Также в архивных записях отражены пытки пойманных советских партизан. Агент сообщал, что их зверски избивали, а затем клали на лед для замораживания. Также им вбивали металлические стержни между суставами под коленкой и между позвонками.
Весной 1943 года члены ГФП-721 с помощью провокаций выявили и после жестоких пыток казнили членов молодежной подпольной организации, действовавшей в городе Макеевке.
Агент отмечал, что данное отделение нацистской полиции было одним из самых жестоких и занимало одно из первых мет по числу убитых и замученных советских граждан. Из архивных сведений следует, что ГФП-721 дольше других работала на территории СССР, а в ее составе были самые жестокие каратели.
Ранее российский суд впервые признал массовые убийства мирных советских жителей нацистами геноцидом. Так были интерпретированы события 1942 года в деревне Жестяной Горке под Новгородом, где были убиты минимум 2,6 тысячи человек.
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