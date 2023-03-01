В России объявили о начале набора волонтеров ко Дню Победы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Руководитель центрального штаба движения "Волонтеры Победы", депутат Госдумы Ольга Занко объявила о наборе добровольцев ко Дню Победы.

"Сегодня мы даем старт набору добровольцев для сопровождения Дня Победы. В этом году мы подготовим рекордное число добровольцев – 200 тысяч человек в разных городах и населенных пунктах нашей страны, в том числе на территории четырех наших новых субъектов", – приводит ТАСС ее слова.

Волонтеры будут участвовать в сопровождении шествия "Бессмертного полка", на парадах Победы, в благоустройстве памятных мест и воинских захоронений, в поздравлении ветеранов Великой Отечественной войны, в проведении всероссийских акций "Георгиевская ленточка", "Сад памяти" и других.

Для того чтобы вступить в ряды добровольцев, нужно быть совершеннолетним. Желающие должны пройти регистрацию на портале волонтерыпобеды.рф, затем им предстоит обучение в онлайн-режиме и выбор мероприятия. Занко предупредила, что волонтерам необходимо будет связаться с региональным руководителем.

В прошлом году движение "Волонтеры Победы" запустило портал с воспоминаниями ветеранов Великой Отечественной войны.

Платформа является народным архивом воспоминаний фронтовиков, несовершеннолетних узников концлагерей, блокадников. Как отметила Занко, важно, чтобы любой человек мог зайти на этот сайт и прикоснуться к истории.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!