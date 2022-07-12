Москва 24 проведет серию интервью из новостной студии в парке искусств "Музеон"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Телеканал Москва 24 проведет серию интервью из новостной студии в парке "Музеон".

В эфире ведущие Федор Баландин и Карина Ильина поговорят с политиками, общественными деятелями, известными актерами, музыкантами, спортсменами. Также побеседуют с ними о самых актуальных трендах сезона и узнают планы на будущее.

Ведущий Федор Баландин рассказал, что каждый год ждет открытия летней студии.

"Интервью там всегда получаются менее формальными. Деревья, цветы вокруг, свежий воздух, прогуливающиеся москвичи, то есть вся обстановка располагает скорее к дружескому общению. В этом году намечаются встречи с известными интересными собеседниками. Так что будет много любопытных интервью. К тому же около летней студии часто собираются гуляющие москвичи, поэтому всегда есть возможность живьем пообщаться с нашими зрителями и сделать с ними селфи", – рассказал он.

Летняя студия Москвы 24 открылась в этом году 11 июля в прозрачном павильоне-сфере в "Музеоне". Для тех, кто придет на прогулку в парк искусств, это уникальная возможность увидеть внутреннюю телевизионную кухню и все то, что обычно скрыто за кадром. Трансляция из новостной студии ведется ежедневно с 18:00 до 22:00.