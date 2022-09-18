Искандер Ядгаров стал победителем "Московского марафона"

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
Победителем "Московского марафона" на дистанции 42,2 километра стал Искандер Ядгаров. Об этом сообщает ТАСС.
Атлет пробежал дистанцию 42 километра 195 метров за 2 часа 14 минут 37 секунд. Ядгаров сообщил, что не представлял победу в марафоне.
"Еще утром я надеялся, что серьезная подготовка позволит мне с легкостью пробежать этот марафон и получить удовольствие. Но так не бывает, последние километры вытащили из меня все силы", – сказал победитель забега.
Атлет рассказал, что победа стала для него важной в карьере. Он добавил, что недавно ему удалось решить проблемы со здоровьем. Атлет боролся с позвоночной грыжей.
"В ближайшую неделю, я думаю, что попаду в психологическую яму. Поэтому завернусь в одеяло, буду отлеживаться и приходить в себя", – поделился Ядгаров.
Вторым в марафоне стал Степан Киселев. Он преодолел финишную черту с результатом в 2 часа 14 минут 47 секунд.
Третье место завоевал Илдар Миншин с результатом в 2 часа 14 минут 57 секунд.
Ранее сообщалось, что на "Московский марафон" зарегистрировались около 37 тысяч участников. Мероприятие состоялось в столице в 9 раз.
Атлетам предстояло преодолеть одну из выбранных дистанций: 10 и 42,2 километра. Забег начался от Малой спортивной арены. Участникам предстояло пробежать по набережным Москвы-реки, Садовому и Бульварному кольцу, Крымскому мосту, Тверской улице, Театральному проезду и вдоль стен Кремля.
Около 40 тыс человек прибыли для участия в "Московском марафоне"
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