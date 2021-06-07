World Athletics одобрила заявки 35 спортсменов из РФ на нейтральный статус

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Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) одобрила заявки 35 спортсменов из РФ на выступление в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Об этом сообщили в пресс-службе ассоциации.

"Комиссия по допинг-контролю Всемирной легкой атлетики согласилась с тем, что заявки 35 российских спортсменов соответствуют исключительным критериям допуска к участию в международных соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов в 2021 году в соответствии с правилом допуска 3.2, в то время как Российская национальная федерация (RusAF) остается отстраненной", – говорится в сообщении.

Всего допуск для выступления в международных турнирах получили 62 спортсмена, в число которых входят Мария Ласицкене, Анжелика Сидорова, Илья Иванюк, Ринас Ахмадеев, Дина Александрова, Светлана Аплачкина, Александр Асанов и другие.

В ноябре 2015 года федерацию лишили членства в World Athletics в связи с нарушениями антидопингового законодательства. В марте 2020 года ВФЛА была оштрафована на 10 миллионов долларов за данные нарушения.

Глава министерства спорта России Олег Матыцин заявил, что наложенная денежная санкция будет ликвидирована до 15 августа.

