"Мой район. Навигатор": монтаж необычной прогулочной зоны завершили на ВДНХ

Бесконечный маршрут скоро появится в Останкинском районе. На ВДНХ уже завершился монтаж "Ленты Мебиуса". Необычную прогулочную зону так назвали в честь немецкого ученого, открывшего эффект объемной замкнутой кривой.

Ландшафтный аттракцион станет частью комплекса "Сад пяти чувств". Например, в зоне осязания высадят сосны. Посетители испытают приятные тактильные ощущения, прикасаясь к иголкам и коре деревьев. Откроется арт-объект, вероятно, ближе к майским праздникам.

Протяженность пути составит 300 метров, высота конструкции – около восьми метров. Гулять по "Ленте Мебиуса" смогут все желающие, круглогодично и бесплатно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

