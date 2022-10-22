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"Мой район. Навигатор": новый многофункциональный центр появился в Отрадном

"Мой район. Навигатор": новый многофункциональный центр появился в Отрадном

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Новый многофункциональный центр открылся на улице Декабристов в районе Отрадное после масштабной реконструкции. Его создали на базе кинотеатра, который нуждался в капитальном ремонте. Название было решено сохранить, но дополнить. Теперь на стене здания появилась надпись "Место встречи Байконур".

Дизайн исторической вывески восстановили с помощью технологии 3D-сканирования. В обновленном центре помимо четырех залов для просмотра фильмов появились торговые галереи, зоны отдыха и кафе. Внутренне пространство организовали по принципу безбарьерной среды. Там много света благодаря остекленному фасаду. Кроме того, на новой площадке станут организовывать творческие мастерские, фестивали и ярмарки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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