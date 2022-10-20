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"Мой район. Навигатор": московские фонтаны полностью готовы к зиме

"Мой район. Навигатор": московские фонтаны полностью готовы к зиме

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Московские фонтаны полностью готовы к зиме. Специалисты городского хозяйства завершили работы по консервации всех сооружений.

Сначала сотрудники слили воду из систем, очистили скульптуры и чаши. Затем демонтировали подводные фонари. Фонтаны со сложными инженерными коммуникациями и хрупкими декоративными элементами дополнительно защищают особыми конструкциями. В течение зимы фонтаны ремонтируют и приводят в порядок к новому сезону.

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