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"Мой район. Навигатор": школу построили в поселке Внуковское

"Мой район. Навигатор": школу построили в поселке Внуковское

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В поселке Внуковское, недалеко от станции метро "Рассказовка", построили школу. Ее площадь составляет 33 тысячи квадратных метров. Учиться в уникальной школе смогут более 2 тысяч детей.

Директор школы №1788 Александр Ездов рассказал, что необходимость в школе была, так как район новый. По его словам, учреждение заполнится с первого дня своего открытия на 70%,а через два месяца она уже будет "полна детей". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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