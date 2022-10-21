"Мой район. Навигатор": новый многофункциональный центр на улице Декабристов

После масштабной реконструкции на улице Декабристов открылся новый многофункциональный центр. Его создали на базе кинотеатра, который нуждался в капитальном ремонте.

Название было решено сохранить, но дополнить. На стене здания установлена вывеска "Место встречи Байконур". Дизайн исторической вывески восстановили с помощью технологии 3D-сканирования.

В обновленном центре есть четыре зала для просмотра фильмов, появились торговые галереи, зоны отдыха и кафе. Пространство организовали по принципу безбарьерной среды.