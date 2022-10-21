"Мой район. Навигатор": выставка "Железнодорожная модель" открылась на ВДНХ

Выставка "Железнодорожная модель" открылась в музее Гаража особого назначения на ВДНХ. Она посвящена 185-летней истории российских железных дорог. Макет занимает 300 квадратных метров. Но это вовсе не игрушка, технически макет устроен по всем правилам организации железнодорожных перевозок.

По полотну протяженностью более 100 метров курсируют электрички и паровозы. Движение контролирует дежурный по станции. Переводятся стрелки, переключаются светофоры, есть депо и даже заправка. Все в масштабе 1:87. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

