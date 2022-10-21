Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

21 октября, 22:00

Город

"Мой район. Навигатор": выставка "Железнодорожная модель" открылась на ВДНХ

"Мой район. Навигатор": выставка "Железнодорожная модель" открылась на ВДНХ

"Железнодорожная игротека" появилась на Ленинградском вокзале

"Жизнь в большом городе": технопарки

"Мой район. Навигатор": новый многофункциональный центр на улице Декабристов

"Интервью": Виктор Шкредов – о столичном инновационном бизнесе

"Мой район. Навигатор": столичные фонтаны подготовили к зиме

"Интервью": Алексей Фурсин – о развитии столичных технопарков

Работы по благоустройству территории Щербинской больницы завершились

Московский нефтеперерабатывающий завод высадил новые деревья в парке Капотни

"The City: Идем": жителям Москвы рассказали о популярных культурных местах

Выставка "Железнодорожная модель" открылась в музее Гаража особого назначения на ВДНХ. Она посвящена 185-летней истории российских железных дорог. Макет занимает 300 квадратных метров. Но это вовсе не игрушка, технически макет устроен по всем правилам организации железнодорожных перевозок.

По полотну протяженностью более 100 метров курсируют электрички и паровозы. Движение контролирует дежурный по станции. Переводятся стрелки, переключаются светофоры, есть депо и даже заправка. Все в масштабе 1:87. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Мой район. Навигатор
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика