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"Мой район. Навигатор": уличное освещение в Москве перешло на зимний режим работы

"Мой район. Навигатор": уличное освещение в Москве перешло на зимний режим работы

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Освещение в столице перешло на зимний режим работы. Теперь фонари и архитектурную подсветку зданий включают раньше. Происходит это одновременно для всех зданий. При этом выключаются они в разное время: в 23:00 перестают подсвечивать жилые дома, в полночь – административные здания, в 1:00 отключается освещение вестибюлей станций метро, а в 3:00 – подсветка мостов в центре столицы.

Количество фонарей и уличных торшеров в Москве постоянно увеличивается. Сейчас их уже больше миллиона. Однако благодаря "умным" технологиям потребление электроэнергии не увеличивается. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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