"Мой район. Навигатор": в Кунцеве благоустроили территорию перед станцией БКЛ

Пространство возле станции Большой кольцевой линии метро "Кунцевская" превратили в зону отдыха. Там завершилось благоустройство территории по программе "Мой район". В полукруглой нише рядом с улицей Ивана Франко простроили амфитеатр, где установили поворотные парковые кресла и качели.

Пространство отделили от транзитной зоны и Рублевского шоссе. Кроме того, удалось частично скрыть технические сооружения метрополитена. "Кунцевская" после открытия станции Большой кольцевой линии стала крупным ТПУ. Она связывает три линии метро и МЦД-1. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

