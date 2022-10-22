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"Мой район. Навигатор": в Кунцеве благоустроили территорию перед станцией БКЛ

"Мой район. Навигатор": в Кунцеве благоустроили территорию перед станцией БКЛ

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Работы по благоустройству территории Щербинской больницы завершились

Пространство возле станции Большой кольцевой линии метро "Кунцевская" превратили в зону отдыха. Там завершилось благоустройство территории по программе "Мой район". В полукруглой нише рядом с улицей Ивана Франко простроили амфитеатр, где установили поворотные парковые кресла и качели.

Пространство отделили от транзитной зоны и Рублевского шоссе. Кроме того, удалось частично скрыть технические сооружения метрополитена. "Кунцевская" после открытия станции Большой кольцевой линии стала крупным ТПУ. Она связывает три линии метро и МЦД-1. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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