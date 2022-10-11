Турникеты установили в вестибюле станции "Рижская" БКЛ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Турникеты установили в вестибюле станции Большой кольцевой линии столичной подземки "Рижская". На них оборудуют систему бесконтактной оплаты проезда Face Pay, сообщает сайт мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра Андрея Бочкарева.

Он уточнил, что также на станции специалисты уже оборудовали лифт для граждан с ОВЗ, а до этого установили эскалаторы, ведущие к платформе.

При этом, как отметил заммэра, четыре 95-метровых подъемных конструкции являются одними из самых длинных в подземке, так как "Рижская" находится достаточно глубоко под землей.

В свою очередь, гендиректор Мосинжпроекта Юрий Кравцов уточнил, что у самого вестибюля станции оборудовали удобные выходы к Рижскому вокзалу и остановкам городского транспорта. В настоящее время специалисты приступили к финальному этапу работ по благоустройству прилегающей к метро территории.

По словам Кравцова, дорожки возле станции укладывают плиткой из гранита, там же высаживают деревья и кустарники, устанавливают лавочки.

Ранее стало известно, что на станции "Рижская" приступили к финальному этапу отделочных работ. Сообщалось, что специалистам удалось завершить на потолке платформы и в зоне эскалаторов установку металлозонтов. Также, отмечалось, что к настоящему моменту почти сделано архитектурное освещение.

До этого возле ТПУ "Рижская" началось благоустройство территории. Уточнялось, что данные работы позволят обустроить альтернативные маршруты в районе ТПУ и строящейся станции "Рижская" Большой кольцевой линии.



"Это наш город": на станции метро "Рижская" БКЛ завершили установку арок

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!