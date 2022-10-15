Жители Москвы воспользовались велопрокатом более 28 млн раз

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Жители Москвы за 10 лет воспользовались услугами велопроката более 28 миллионов раз, проехав более 9,3 миллиона километров, рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Он отметил, что московские власти активно развивают велопрокат, повышая популярность здорового образа жизни среди горожан в соответствии с поручением Сергея Собянина. В настоящее время арендовать велосипед можно на 754 станциях по всей Москве, а также за МКАД – в Зеленограде, Троицке и Балашихе.

"Велосипед – доступный, полезный для здоровья и экологичный транспорт, и все больше пользователей выбирают его для ежедневных поездок. За 10 лет велопрокатом воспользовались больше 28 миллионов раз, при этом в 60% случаев – для поездок по делам, до метро, до работы или учебы", – сказал Ликсутов.

Сегодня москвичи могут воспользоваться 7,2 тысячи велосипедов, из которых почти 900 электрические. В среднем пользователи проезжали по 3 километра, а поездки длились 30 минут.

В начале августа департамент транспорта Москвы сообщил о запуске новой подписки для аренды велосипедов в столице. Услуга получила название "МультиТранспорт Вело" и действует на поездки в общественном транспорте и на велосипедах в течение 30 дней.

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