"Мой район. Навигатор": московские фонтаны полностью готовы к зиме

Московские фонтаны полностью готовы к зиме. Специалисты городского хозяйства завершили работы по консервации всех сооружений.

Сначала сотрудники слили воду из систем, очистили скульптуры и чаши. Затем они демонтировали подводные фонари.

Фонтаны со сложными инженерными коммуникациями и хрупкими декоративными элементами дополнительно защитили особыми конструкциями.

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