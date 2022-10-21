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"Мой район. Навигатор": московские фонтаны полностью готовы к зиме
Московские фонтаны полностью готовы к зиме. Специалисты городского хозяйства завершили работы по консервации всех сооружений.
Сначала сотрудники слили воду из систем, очистили скульптуры и чаши. Затем они демонтировали подводные фонари.
Фонтаны со сложными инженерными коммуникациями и хрупкими декоративными элементами дополнительно защитили особыми конструкциями.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Мой район. Навигатор