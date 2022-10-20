"Мой район. Навигатор": выставка "Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая" на ВДНХ

На ВДНХ в павильоне № 21 открылась выставка "Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая". Это реконструкция знаменитого китайского захоронения глиняных статуй III века до нашей эры.

Москвичи в натуральную величину увидят скульптуры воинов и лошадей. На выставке можно в деталях рассмотреть колесницы, арбалеты, исторические костюмы и другие атрибуты эпохи императора Цинь Шихуанди. При раскопках его мавзолея китайские археологи в XX веке обнаружили терракотовую армию.

Выставку-реконструкцию в Москве сопровождают световые шоу, спецэффекты и видеопроекции. Все это поможет посетителям окунуться в мистическую атмосферу Древнего Китая. Всего на выставке представлено более 150 экспонатов.