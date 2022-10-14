Московские дороги и тротуары промоют с шампунем 15 октября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Столичные дороги промоют шампунем 15 октября в рамках мероприятий по подготовке к зимнему периоду. Об этом городское хозяйство сообщило в своем телеграм-канале.

"В соответствии с утвержденным графиком в субботу тщательно промоем все асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, прилегающие к ним парковки, тротуары, дворы и общественные пространства", – говорится в публикации.

Работы будут проводиться после 10:00. Автомобилистов попросили к ним отнестись с пониманием.

В ведомстве отметили, что места, которые недоступны для применения техники, будут промываться вручную специалистами коммунальных служб.

Отмечается, что это традиционные мероприятия, которые проводятся два раза в год – осенью и весной. Заммэра Петр Бирюков объяснил, что такая мойка помогает избавиться от мазутных, масляных пятен и других сложных загрязнений.

Ранее в Москве в рамках подготовки к зимнему сезону законсервировали фонтаны "Золотой колос", "Дружба народов" на ВДНХ, "Наталья и Александр" у Никитских ворот и другие. Всего в столице насчитывается около 600 фонтанов, среди которых есть традиционные, "сухие", плавающие, музыкальные и светодинамические.

В свою очередь, уличное освещение и архитектурную подсветку в Москве также перевели на зимний режим работы. Решение обусловлено сокращением светового дня в преддверии смены сезонов.

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