Опубликованы фотографии будущего четвертого вокзала на Комсомольской площади

Фото: официальный сайт АО "Скоростные магистрали", дочерней компании ОАО "РЖД"

Компания "Скоростные магистрали" опубликовала фотографии будущего четвертого вокзала на Комсомольской площади.

Как сообщили в пресс-службе компании, вокзалы будущего появятся в Москве и Санкт-Петербурге, а поезда смогут набирать скорость до 400 километров в час.

Уточняется, что новый транспортно-пересадочный узел "Ленинградский" будет входить в состав ВСЖМ-1. Благодаря ему пассажиры смогут пересаживаться на МЦД-2, МЦД-4, а также в будущем – на МЦД-5.

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В августе этого года Сергей Собянин согласовал план строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург.

Сообщалось, что общая длина дорожного полотна будет равна порядка 680 километрам, из которых 43 пройдут в границах столицы с четырьмя остановочными пунктами: Ленинградский вокзал, Рижская, Петровско-Разумовская и Крюково.

Отмечалось, что строительство магистрали будет совмещено с параллельной реконструкцией станций и обновлением путевой инфраструктуры в рамках работ по созданию Ленинградско-Казанской линии Московских центральных диаметров (МЦД-3).

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