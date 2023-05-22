21:06Спорт
"Химки" вылетели из РПЛ после победы "Нижнего Новгорода" над "Сочи"
Фото: ТАСС/Футбольный клуб "Зенит"
"Нижний Новгород" разгромил "Сочи" в матче 28-го тура чемпионата России по футболу. В результате этого подмосковные "Химки" вылетели из Российской премьер-лиги, сообщает РИА Новости.
Встреча завершилась со счетом 4:0. Голы забили Виктор Александров, Дмитрий Рыбчинский, Вячеслав Кротов и Никита Каккоев.
"Нижний Новгород", который находится на 14-м месте, набрал 26 очков и обезопасил себя от прямого вылета из РПЛ. "Химки" имеет 18 очков, занимая 15-ю строчку. Это уже вторая команда, по итогам текущего сезона вылетевшая в Первую лигу. Другим таким клубом стало московское "Торпедо".
Ранее в рамках РПЛ "Крылья Советов" обыграли "Урал". Встреча завершилась со счетом 3:0. Победа самарского клуба стала первой домашней с 1995 года.
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