"Химки" вылетели из РПЛ после победы "Нижнего Новгорода" над "Сочи"

Фото: ТАСС/Футбольный клуб "Зенит"

"Нижний Новгород" разгромил "Сочи" в матче 28-го тура чемпионата России по футболу. В результате этого подмосковные "Химки" вылетели из Российской премьер-лиги, сообщает РИА Новости.

Встреча завершилась со счетом 4:0. Голы забили Виктор Александров, Дмитрий Рыбчинский, Вячеслав Кротов и Никита Каккоев.

"Нижний Новгород", который находится на 14-м месте, набрал 26 очков и обезопасил себя от прямого вылета из РПЛ. "Химки" имеет 18 очков, занимая 15-ю строчку. Это уже вторая команда, по итогам текущего сезона вылетевшая в Первую лигу. Другим таким клубом стало московское "Торпедо".

Ранее в рамках РПЛ "Крылья Советов" обыграли "Урал". Встреча завершилась со счетом 3:0. Победа самарского клуба стала первой домашней с 1995 года.

