Сергей Левкин: в столице прошел Кубок гражданского строительства по мини-футболу

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В Москве прошел Кубок гражданского строительства по мини-футболу, рассказали в пресс-службе столичного департамента градостроительной политики со ссылкой на его руководителя Сергея Левкина.

"XV Кубок гражданского строительства по мини-футболу состоялся 10 июня на стадионе академии ФК "Спартак". По итогам турнира команда департамента заняла второе место и стала обладателем серебряных медалей", – поделились в пресс-службе.

В турнире приняли участие в том числе команды ППК "Единый заказчик в сфере строительства", АНО "РСИ", холдинга "Мосинжпроект", ГК "МонАрх", МФС-6, ГП-МФС, АО "Стройтранснефтегаз", СУ-10, АО "Институт Теплоэлектропроект", Мосжелтранса, стройкомплекса ОАО "РЖД", компаний "АйТел", "Интермост", ООО "Нагваль Стройтех".

По словам Левкина, матчи прошли между командами строительных столичных компаний. Турнир по мини-футболу уже стал традицией. Команды состояли из пяти игроков и вратаря, формат встречи: два тайма по 10 минут.

Он отметил, что футбол является отличным способом получить заряд положительной энергии. Сергей Собянин, продолжил глава департамента, поддерживает популяризацию здорового образа жизни.

Ранее сообщалось, что в Москве состоялись первые в 2023 году тренировки в рамках летнего сезона проекта "Спортивные выходные" – они прошли 3 и 4 июня. Занятия посетили около тысячи горожан, самой популярной стала танцевальная тренировка.

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