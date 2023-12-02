Сборные Германии и Шотландии сыграют в матче открытия чемпионата Европы по футболу

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Сборные Германии и Шотландии встретятся в первом матче чемпионата Европы по футболу 2024 года. Жеребьевка финальной части турнира проходит в Гамбурге.

Встреча состоится 14 июня на "Альянц-Арене" в Мюнхене.

Также стало, что в группе A сыграют сборные Германии, Шотландии, Венгрии и Швейцарии, в группе B – сборные Испании, Хорватии, Италии и Албании. В группе C встретятся сборные Словении, Дании, Сербии и Англии.

В группу D попали сборные Нидерландов, Австрии, Франции и победитель плей-офф отборочного раунда пути A по итогам Лиги наций, в котором сыграют команды Польши, Уэльса, Эстонии и Финляндии.

В группу E сыграют сборные Бельгии, Словакии, Румынии и победитель пути B, в котором сыграют команды Боснии и Герцеговины, Украины, Израиля и Исландии, в группу F – сборные Турции, Португалии, Чехии и победитель пути C, в котором сыграют команды Грузии, Люксембурга, Греции и Казахстана.

Полуфинальные матчи плей-офф отбора на чемпионат Европы пройдут 21 марта 2024 года, финалы – 26 марта.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) и немецкий спортивный бренд Adidas представили официальный мяч чемпионата Европы 2024 года, который пройдет в Германии.

Мяч называется Fussballliebe. В релизе указано, что это первый мяч, снабженный технологией для помощи судьям в принятии решении при видеоповторах.

На турнир следующего года квалифицируются по две лучшие команды каждой из отборочных групп. Остальные участники турнира определятся по итогам плей-офф Лиги наций.

Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.

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