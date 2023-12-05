Московский "Спартак" представил хоккеиста Ковальчука как игрока команды

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Московский хоккейный клуб "Спартак" представил олимпийского чемпиона 2018 года, нападающего Илью Ковальчука в качестве игрока. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что сделали это при помощи видеопредставления на медиакубе, которое транслировалось во время домашнего матча красно-белых в рамках регулярного чемпионата Фонбет – Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с московским "Динамо".

В видеоролике Ковальчука представили команде в раздевалке. Он появился в кадре с игровым свитером "Спартака" с 71-м номером. На медиакубе была высвечена надпись "Добро пожаловать домой".

В марте клуб объявил о назначении нового главного тренера. Коллектив возглавил Алексей Жамнов, с 2015 года входивший в руководство клуба в качестве вице-президента и генерального менеджера.

Между тем сборная России по хоккею, вероятно, не примет участие в международном турнире НХЛ, который пройдет в феврале 2025 года. Об этом глава Ассоциации игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) Марти Уолш заявил изданию Daily Faceoff.

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