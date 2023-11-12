Глава МОК заявил, что Олимпиаду в Париже не будут отменять из-за военных конфликтов

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Международный олимпийский комитет (МОК) не намерен отменять летние Олимпийские игры в Париже в 2024 году из-за военных конфликтов в мире. Об этом заявил глава организации Томас Бах.

"У нас очень сильная геополитическая напряженность. Сказать, что мы пожертвуем Играми, было бы совершенно неправильным подходом", – цитирует его Inside the Games.

Бах обратил внимание, что до этого спортсмены, несмотря на политические конфликты в их странах, все равно принимали участие в ОИ. Сейчас, когда в мире, по версии ООН, идут 28 войн, МОК продолжает выполнять гуманитарную миссию, объединяя соревнованиями атлетов со всего мира, заключил он.

До этого МОК рекомендовал допустить к ОИ россиян, которые не поддерживают спецоперацию, но только в нейтральном статусе. В МИД РФ сочли подобную позицию сегрегацией по нацпризнаку и призвали организацию придерживаться принципа "спорт вне политики".



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