Песков считает, что МОК шаг за шагом отдаляется от идеалов олимпизма

Фото: depositphotos/HeyingPhoto

Международный олимпийский комитет (МОК) продолжает отдаляться от идеалов, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фрагмент интервью телеканалу "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин" опубликован в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.

"МОК шаг за шагом отдаляется от идеалов олимпизма. Мы видим двойные стандарты, ничем не прикрытые, шаг за шагом размываются идеи олимпизма", – сказал Песков

Представитель Кремля подчеркнул, что за ситуацией, связанной с МОК, печально наблюдать.

О двойных стандартах в МОК ранее говорил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он назвал заявления комитета о том, что спортсмены не могут отвечать за действия своих правительств примером предвзятости и несостоятельности.

По словам Лаврова, МОК поддерживает то, что отвечает интересам западных стран, в том числе США. То, что не отвечает интересам Запада, комитет преподносит как ограничения, которые нарушают олимпийскую хартию.

До этого представитель комитета заявил, что организация обеспечит принятие оперативных мер по отношению к спортсменам и официальным лицам, которые позволяют себе дискриминационное поведение к израильским представителям. Он отметил, что спортсмены не несут ответственности за действия своих правительств.



МОК заявил о позитивном отклике на допуск россиян в нейтральном статусе