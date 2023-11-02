Лавров назвал примером предвзятости заявления МОК об индивидуальной ответственности

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Заявления Международного олимпийского комитета (МОК) о том, что спортсмены не могут отвечать за действия своих правительств – это пример предвзятости и несостоятельности. Это мнение высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Накануне представитель МОК заявил, что комитет обеспечит принятие оперативных мер по отношению к спортсменам и официальным лицам, которые позволяют себе дискриминационное поведение к израильским представителям. Он отметил, что спортсмены не несут ответственности за действия своих правительств.

"Это, конечно, возмутительно: в очередной раз мы видим пример предвзятости и несостоятельности Международного олимпийского комитета, который раз за разом доказывает свою политическую ангажированность", – заявление главы МИД из интервью для программы "Москва. Кремль. Путин" опубликовано в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.

По словам Лаврова, МОК поддерживает то, что отвечает интересам западных стран, в том числе США. То, что не отвечает интересам Запада, комитет преподносит как ограничения, которые нарушают олимпийскую хартию, считает министр.

Лавров назвал постыдным моментом то, как МОК себя дискредитировал. Он считает, что не зря в России по инициативе Владимира Путина организуется ряд спортивных мероприятий, которые станут по-настоящему международными, универсальными и уважающими те принципы, которые заключены в олимпийской хартии.

В январе текущего года МОК рекомендовал допустить к соревнованиям российских и белорусских спортсменов, которые не поддерживают проведение спецоперации, но исключительно в нейтральном статусе. При этом тех спортсменов, которые связаны с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендовалось отстранить от участия.

В начале сентября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков призвал россиян ехать на Олимпиаду 2024 года в статусе индивидуальных атлетов. По его словам, стране необходимо поддерживать высокий уровень отечественных спортсменов, однако без международных турниров это делать сложно.

Позже министр спорта России Олег Матыцин сообщил, что на Олимпийских играх в Париже в случае допуска к соревнованиям смогут выступить порядка 108 российских спортсменов.



МОК заявил о позитивном отклике на допуск россиян в нейтральном статусе