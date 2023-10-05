Президент ОКР не видит перспектив участия спортсменов РФ в Олимпиаде-2024

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Перспектив участия спортсменов из Российской Федерации в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже не просматривается, заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

"Я пока потенциально не вижу ни одного российского олимпийца на летних Играх в Париже", – передает Агентство "Москва" слова президента ОКР.

В январе 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить к соревнованиям спортсменов из России и Белоруссии, не поддержавших проведение СВО, но исключительно в нейтральном статусе. При этом тех спортсменов, которые связаны с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендовалось отстранить от участия.

В начале сентября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал россиян ехать на Олимпиаду 2024 года в статусе индивидуальных атлетов. По его словам, России важно поддерживать высокий уровень отечественных спортсменов, однако без международных турниров это делать сложно.

Позже министр спорта России Олег Матыцин сообщил, что на Олимпийских играх в Париже в случае допуска к соревнованиям смогут выступить порядка 108 российских спортсменов.

На Олимпиаде-2024 в Париже могут выступить 108 российских спортсменов