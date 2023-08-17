В World Athletics заявили, что легкоатлеты из России вряд ли примут участие в Олимпиаде

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Легкоатлеты из России, вероятно, не примут участие в Олимпиаде 2024 года в Париже. Об этом на пресс-конференции заявил глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу, который недавно был переизбран на новый президентский срок.

"Совет принял четкую позицию, я буду очень удивлен, если она изменится. Мы сделали это для целостности соревнований. Конечно, мы будем мониторить ситуацию, у нас есть рабочая группа. Очень не похоже, что ситуация изменится, с учетом того, что происходит на Украине", – отметил он.

Ранее Международная ассоциация легкоатлетических федераций восстановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в организации. ВФЛА исключили из состава WA в ноябре 2015 года в связи с допинговым скандалом в российской легкой атлетике. При этом исполком МОК 28 марта советовал международным федерациям допускать до соревнований не поддерживавших спецоперацию российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе.

До этого Великобритания обратилась к крупнейшим спонсорам Олимпийских игр с просьбой оказать давление на Международный олимпийский комитет (МОК), чтобы тот не допустил к участию в соревнованиях в 2024 году россиян и белорусов.

World Athletics восстановила членство ВФЛА в организации