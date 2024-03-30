"Локомотив" впервые с 2017 года вышел в полуфинал Кубка Гагарина

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Омский "Авангард" проиграл ярославскому "Локомотиву" со счетом 0:2 в решающем матче в четвертьфинальной серии Кубка Гагарина.

В составе ярославской команды шайбы забили Артур Каюмов на 17-й минуте и Максим Березкин на 41-й минуте. Таким образом, счет в серии стал 4:3 в пользу "Локомотива" и позволил клубу выйти в полуфинал Кубка Гагарина в шестой раз, а также впервые с 2017 года.

В 2017 году "Локомотив" в серии полуфинала плей-офф уступил СКА со счетом 0:4.

В 2024 году в полуфинальной серии ярославская команда сыграет с челябинским "Трактором".

Ранее "Авангард" одержал победу над ярославским "Локомотивом" в шестом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина со счетом 3:2. Тогда счет в серии до четырех побед стал равным – 3:3.

