30 марта, 20:43Спорт
"Локомотив" впервые с 2017 года вышел в полуфинал Кубка Гагарина
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Омский "Авангард" проиграл ярославскому "Локомотиву" со счетом 0:2 в решающем матче в четвертьфинальной серии Кубка Гагарина.
В составе ярославской команды шайбы забили Артур Каюмов на 17-й минуте и Максим Березкин на 41-й минуте. Таким образом, счет в серии стал 4:3 в пользу "Локомотива" и позволил клубу выйти в полуфинал Кубка Гагарина в шестой раз, а также впервые с 2017 года.
В 2017 году "Локомотив" в серии полуфинала плей-офф уступил СКА со счетом 0:4.
В 2024 году в полуфинальной серии ярославская команда сыграет с челябинским "Трактором".
Ранее "Авангард" одержал победу над ярославским "Локомотивом" в шестом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина со счетом 3:2. Тогда счет в серии до четырех побед стал равным – 3:3.
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