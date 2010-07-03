Госуслуги можно будет оплачивать в МФЦ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Государственные и муниципальные услуги теперь можно будет оплачивать в многофункциональных центрах, сообщает РИА Новости. Плату можно произвести как наличными, так и картами через электронные терминалы.

Разрешение на это регионам дало правительство РФ. В кабмине пояснили, что это позволит решить проблемы с оплатой услуг, возникающие там, где кредитные организации находятся далеко от МФЦ.

Помимо этого, гражданам не придется платить комиссии за банковские операции.

Ранее заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что в поселке Коммунарка после капремонта здания на улице Александры Монаховой откроется новый центр предоставления госуслуг "Мои документы". Его открытие позволит жителям поселения Сосенское Новомосковского административного округа оформлять нужные документы и получать необходимые справки, не выезжая за пределы своего района.

Сейчас здание пустует, а в ходе капремонта там создадут 40 "окон", комфортные зоны обслуживания и ожидания. Входные группы в здание приспособят для маломобильных граждан. Завершить все работы по созданию нового центра госуслуг планируется в декабре.

В трех офисах "Мои документы" в районах Выхино-Жулебино, Лефортово и Новогиреево начался капитальный ремонт. Работы планируется завершить до конца года.