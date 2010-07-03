Три центра "Мои документы" отремонтируют до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В трех офисах "Мои документы" начался капитальный ремонт, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Работы планируется завершить до конца года.

Речь идет об офисах, расположенных в районах Выхино-Жулебино, Лефортово и Новогиреево. Там заменят внутренние инженерные системы, установят новые окна и двери. Лестницы перед входом покроют противоскользящим материалом, а для маломобильных граждан обустроят пандусы.

Помещения всех трех центров перепланируют, чтобы рациональнее использовать пространство. Залы ожидания станут просторнее. Для родителей появятся современные и комфортные комнаты матери и ребенка, а также детские уголки. Также в офисах появится отдельная зона приема и регистрации граждан.

Когда работы завершатся, центры госуслуг станут комфортнее не только для посетителей, но и для самих сотрудников. Там появятся удобные столовые и дополнительные служебные помещения.

Во время ремонта центр госуслуг в районе Выхино-Жулебино (Жулебинский бульвар, дом 25) будет работать частично. Там можно будет получить услуги Главного управления по вопросам миграции МВД России. По остальным вопросам можно обратиться в дополнительный офис на улице Ташкентская, дом 21.

"Мои документы" в Новогирееве (улица Алексея Дикого, дом 3) на время ремонта закроется полностью. Получить необходимые услуги местные жители смогут в ближайших центрах госуслуг: в районах Ивановское, Перово и Новокосино.

Здание центра госуслуг районов Лефортово и Нижегородский (проезд Завода Серп и Молот, дом 10) закрыто частично: специалисты центра продолжат вести прием по тому же адресу.

В июне в центры "Мои документы" передали еще 25 услуг в сфере соцзащиты населения. С 3 июня в офисах можно подать документы на предоставление и перерасчет компенсационных выплат и пособий, компенсации расходов на ритуальные услуги умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны, реабилитированных граждан. Появилась также возможность подтвердить статус малоимущей семьи с детьми.

Всего с мая по июль в центры госуслуг должны передать более 70 государственных и иных услуг в сфере соцзащиты. В прошлом году за этими услугами в территориальные отделы обратились свыше 90 тысяч человек. Теперь их можно будет получить в удобное время в любом районе, без привязки к месту жительства.

В апреле Сергей Собянин открыл первый флагманский центр занятости населения столицы "Моя работа" на улице Щепкина. Офис сотрудничает сотрудничает с такими работодателями, как "Сбербанк", "МегаФон", аэропорт Домодедово, "Яндекс.Такси", Sodexo, "Детский Мир", "ВкусВилл", "Ренессанс Жизнь", "Ашан", "Макдоналдс", "Мосгортранс", "Почта России" и другими.

Запланировано открытие флагманского центра "Моя карьера", где будут помогать с трудоустройством жителям с особыми потребностями. Это люди старшего возраста, молодежь от 14 лет, многодетные родители, женщины в отпуске по беременности и родам и люди с ограниченными возможностями здоровья.

