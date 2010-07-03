В Генпрокуратуре представили новые законы ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Генпрокуратура России рассказала о 13 главных нововведениях, которые вступят в силу в ноябре. Об этом сообщили РИА Новости.
В России начнется переход интернет-операторов на национальную доменную зону. Речь идет о создании единого национального интернета внутри страны. Доступ к иностранным ресурсам при этом не ограничат.
Новые изменения в трудовом законодательстве обяжут работодателей проводить проверку условий труда на объекте и выделять сотрудникам средства защиты. Цель данной инициативы – выявление опасных участков и прогнозирование рисков.
Необычное новшество коснется собственников земельных участков. С 1 ноября таких граждан будут штрафовать, если на их территории окажется нескошенный борщевик. Для частных лиц размер штрафа составит от 2 до 5 тысяч рублей, а предприятия могут обязать выплачивать до миллиона рублей.
Также с первого ноября начнут действовать электронные формы ПТС и полиса ОСАГО, машины весом более 3,5 тонны обяжут оснащать тахографом, а производители молока будут вынуждены сертифицировать продукцию в электронном виде.
В конце осени негосударственные пенсионные фонды начнут передавать в Пенсионный фонд России информацию о расходах и доходах от инвестирования накоплений граждан, а микрофинансовые организации больше не смогут брать жилые помещения в качестве залога. Кроме того, бессрочный вид на жительство станет документом без ограниченного срока действия.
Среди нововведений также изменения в законе о туризме – теперь в нем будет установлен статус паломников и их деятельности. Росреестр будет уведомлять собственников жилья о сделках в электронной форме, а план закупок по договорам с предприятиями малого и среднего бизнеса разрешат составлять на три года.
Новую редакцию закона об ОСАГО ранее оценил автомобильный обозреватель Игорь Моржаретто. По словам специалиста, новые правила не усложнят жизнь автолюбителей.
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