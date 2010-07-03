Генпрокуратура потребовала заблокировать 10 сайтов с фейковыми новостями

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Генеральная прокуратура России потребовала ограничить доступ к десяти сайтам, распространявшим фейковые новости. Об этом рассказал официальный представитель ведомства Александр Куренной на интернет-канале Генпрокуратуры "Эфир".

По его словам, интернет-ресурсы публиковали сведения о неких ЧП, которые на самом деле не происходили. Сообщения о "якобы имевших место жутких взрывах и других банальных выдумках" не имели никакой связи с действительностью, однако могли вызвать панику среди граждан.

В свою очередь, в надзорном ведомстве пообещали защищать права россиян, если другие органы будут пытаться "подтянуть" под закон о фейковых новостях информацию, которая под него не попадает.

В марте вступили в силу законы о фейках и оскорблении госсимволов. Авторами обеих инициатив стали глава комитета Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и депутат Госдумы Дмитрий Вяткин.

Штрафы за искажение фактов составляют до 1,5 миллиона рублей. Больше всего денег придется заплатить ресурсам с недостоверными материалами, которые привели к причинению вреда здоровью или массовому нарушению порядка.

