Суд признал банкротом бывшего кондитера Коркунова

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Арбитражный суд Москвы признал основателя шоколадной фабрики "А. Коркунов", основного акционера казанского "Анкор банка" Андрея Коркунова банкротом. Об этом сообщает РИА Новости.

Подробности дела пока не сообщаются.

В сентябре 2020 года суд ввел первую процедуру банкротства в отношении бизнесмена. Заявление подал "Анкор банк", сообщив о задолженности Коркунова в размере 1,9 миллиона рублей.

Представитель бизнесмена заявил в суде, что Коркунов способен удовлетворить требования банка, однако из-за нахождения в другой стране у него возникают определенные сложности со связью с кредиторами.

В ходе первой процедуры – реструктуризации долгов – Коркунову предъявили еще три требования: одно выдвинула ФНС в размере около шести тысяч рублей, второе – министерство земельных и имущественных отношений Татарстана на 607 миллионов рублей. Третье выдвинул сам "Анкор банк" на сумму 5,9 миллиарда рублей.

Коркунов в 2007–2009 годах продал свою Одинцовскую кондитерскую фабрику, работавшую под брендом "Коркунов". Сам бизнесмен после выхода из кондитерского дела решил специализироваться на кредитовании малого и среднего бизнеса и в июле 2008 года купил казанский Татэкобанк (в 2009-м переименован в "Анкор банк сбережений"), совет директоров которого возглавил лично.

Ранее службы МВД и ФСБ задержали в Санкт-Петербурге руководителей ООО "ТД "Интерторг", в которое входят торговые сети Spar и "Народная семья". Представители компании подозреваются в хищении 8 миллиардов рублей у Сбербанка.