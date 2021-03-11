Руководители торговой сети Spar подозреваются в хищении 8 млрд рублей у Сбербанка

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Службы МВД и ФСБ задержали в Санкт-Петербурге руководителей ООО "ТД "Интерторг", в которое входят торговые сети Spar и "Народная семья". Представители компании подозреваются в хищении 8 миллиардов рублей у Сбербанка. Об этом сообщает ТАСС.

По версии следствия, в январе 2018 года бизнесмены, предоставив в банк заведомо ложные сведения, заключили кредитные договоры без намерения выполнять свои обязательства.

"После перечисления банком заемных денежных средств в размере не менее 8 миллиардов рублей злоумышленники распорядились ими по собственному усмотрению", – рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Сейчас ООО "ТД "Интерторг" признано банкротом. Совладелец компании Аллахверди Абдулаев и два топ-менеджера задержаны. В их отношении заведено уголовное дело по статье "Мошенничество в сфере кредитования". Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее на востоке Москвы полицейские задержали женщину по подозрению в краже ювелирных изделий на сумму 1,5 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".