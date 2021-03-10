Трое грабителей в Москве связали проводами трех человек и похитили у них деньги

20:55
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Трех мужчин задержали за разбойное нападение на квартиру на юго-востоке столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва".
По предварительным данным, вечером 8 марта трое подозреваемых вошли в квартиру потерпевшего мужчины, угрожая электрошокером и пистолетом. Они связали руки мужчины и двух женщин, находившихся в квартире, проводами. Похитив телефон и 18 тысяч рублей, злоумышленники скрылись.
Позже сотрудники полиции задержали трех приезжих безработных мужчин 21, 22 и 23 лет, подозреваемых в нападении. У задержанных изъяли пневматический пистолет и USB-провода.
По факту нападения было возбуждено уголовное дело. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
Ранее у 48-летней жительницы Ивановской области украли гараж весом 3,5 тонны. Злоумышленник был оперативно задержан правоохранительными органами. Оказалось, что он уже дважды был привлечен к уголовному наказанию за кражу, а один раз – за ложный донос.
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