Трое грабителей в Москве связали проводами трех человек и похитили у них деньги

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Трех мужчин задержали за разбойное нападение на квартиру на юго-востоке столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва".

По предварительным данным, вечером 8 марта трое подозреваемых вошли в квартиру потерпевшего мужчины, угрожая электрошокером и пистолетом. Они связали руки мужчины и двух женщин, находившихся в квартире, проводами. Похитив телефон и 18 тысяч рублей, злоумышленники скрылись.

Позже сотрудники полиции задержали трех приезжих безработных мужчин 21, 22 и 23 лет, подозреваемых в нападении. У задержанных изъяли пневматический пистолет и USB-провода.

По факту нападения было возбуждено уголовное дело. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

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