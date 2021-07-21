В Индии зафиксировали первый случай смерти человека от птичьего гриппа

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Первый случай смерти человека от птичьего гриппа выявили в Индии, сообщает News.ru.

Скончался 11-летний мальчик. Ребенка госпитализировали 2 июля с высокой температурой и кашлем. Врачи Всеиндийского института медицинских наук думали, что у пациента коронавирус, но диагноз не подтвердился. Позднее оказалось, что мальчик болен птичьим гриппом. Спасти его не удалось.

Сейчас специалисты ведут поиск лиц, которые могли контактировать с умершим.

Ранее ученые из Национального института вирусологии Индии впервые выявили вирус Нипах у летучих мышей в штате Махараштра. ВОЗ называет вирус, который обычно обнаруживается у летучих лисиц и мышей, одним из самых опасных в мире. Он передается людям, съевшим фрукты, на которых оказалась слюна зараженного животного. Ни лекарств, ни вакцины от такого вируса не существует. Уровень летальности от него достигает от 40 до 75%.

В Индии было уже четыре вспышки этого заболевания – в 2001, 2007, 2018 и 2019 годах. По словам ученых, с марта 2020 года исследованы образцы 80 мышей видов Rousettus leschenaultii и Pipistrellus Pipistrellus, живущих в пещере Махабалешвара. У них обнаружили РНК и антитела к вирусу Нипах.