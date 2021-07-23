В Австралии вакцинировались 20,5% населения

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Вакци-Нации". В ней телезрителям рассказывают, как идет прививочная кампания в разных странах.

В Австралии от коронавируса привиты 20,5% населения. Половина австралийцев находится на изоляции, ограничения действуют во многих регионах, но COVID-19 продолжает распространяться.

За последнюю неделю сделали около миллиона прививок. Темпы кампании замедлились после рекомендации экспертов медицинского регулятора использовать вакцину AstraZeneca для лиц старше 60 лет – это вызвало сомнения среди жителей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.