Минздрав представил новые методические рекомендации по вакцинации от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина
Министерство здравоохранения РФ рекомендовало применение антикоронавирусной вакцины "Спутник V" для онкопациентов. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно методическим рекомендациям ведомства, вводить препарат можно всем больным, которые завершили противоопухолевое лечение. Ограничений по вакцинации не предусмотрено, нет и зависимости от исходной стадии и формы болезни.
В то же время, в ведомстве также представили противопоказания по применению препарата "ЭпиВакКорона". Эту вакцину запрещается применять при тяжелых формах аллергии, злокачественных опухолях и первичном иммунодефиците.
В случае выявления любых противопоказаний пациентам необходимо выдавать соответствующую справку временного или постоянного характера. При временных ограничениях рекомендуется медотвод на 30 дней.
Минздрав РФ уточнил, что вакцинация от коронавирусной инфекции должна проводиться через 2-4 недели после выздоровления, если пациент перенес острое инфекционное или неинфекционное заболевание.
Ранее Минтруд РФ дал работодателям рекомендации по вакцинации от коронавируса. Их также одобрили в Роспотребнадзоре. Ведомства советуют выдавать работникам выходной для получения прививки.
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