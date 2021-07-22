Биолог рассказал о пользе прививки против коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Иммунитет к коронавирусу после прививки или болезни частично защитит от новых опасных штаммов, заявил молекулярный биолог, научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Сергей Харитонов.
"Не допустить возникновения более опасных мутаций мы не можем, но надо понимать, что иммунитет, который у вас есть к предыдущему штамму, как минимум будет частично защищать от нового, то есть он будет его опасность значительно редуцировать", – приводит слова Харитонова РИА Новости.
Он подчеркнул, что, возможно, привитые и переболевшие не будут защищены от нового штамма, но в таком случае болезнь пройдет без тяжелых последствий.
"Поэтому для вас новый опасный штамм не будет таким опасным, если у вас антитела и вы привиты", – сказал он.
Вероятность появления новых штаммов коронавируса снижают высокие темпы вакцинации. Об этом ранее рассказал руководитель филиала центра "Вектор" в Екатеринбурге Александр Семенов. Он отметил, чем больше будет появляться новых мутаций COVID-19, тем выше вероятность того, что рано или поздно появится такой штамм, который сможет ускользнуть от действия вакцин.
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