Иммунолог объяснил, как температура после вакцинации влияет на антитела

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Кандидат медицинских наук, иммунолог, генеральный директор компании "Клиника Экселанс Груп" Николай Крючков оценил, как повышение температуры после прививки влияет на уровень антител. Об этом он рассказал в эфире радио Sputnik.

По словам специалиста, нет данных о том, что температура указывает на активность формирования иммунного ответа.

"Нельзя говорить, что если человек три дня после вакцинации пролежал с высокой температурой под 39 градусов, то у него обязательно иммунный ответ будет выше", – уточнил Крючков.

Он также отметил, что отсутствие явных побочных эффектов от вакцинации – повышения температуры, боли и уплотнения в месте инъекции, слабости и недомогания – не свидетельствует об отсутствии иммунитета.

В Роспотребнадзоре ранее объяснили, зачем необходимо проводить ревакцинацию от коронавируса. По мнению специалистов, раз в полгода следует обновлять прививку, чтобы обеспечить себя защитой от новых штаммов.

