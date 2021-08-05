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Общество

07:52

Иммунолог объяснил, как температура после вакцинации влияет на антитела

медицина общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Кандидат медицинских наук, иммунолог, генеральный директор компании "Клиника Экселанс Груп" Николай Крючков оценил, как повышение температуры после прививки влияет на уровень антител. Об этом он рассказал в эфире радио Sputnik.

По словам специалиста, нет данных о том, что температура указывает на активность формирования иммунного ответа.

"Нельзя говорить, что если человек три дня после вакцинации пролежал с высокой температурой под 39 градусов, то у него обязательно иммунный ответ будет выше", – уточнил Крючков.

Он также отметил, что отсутствие явных побочных эффектов от вакцинации – повышения температуры, боли и уплотнения в месте инъекции, слабости и недомогания – не свидетельствует об отсутствии иммунитета.

В Роспотребнадзоре ранее объяснили, зачем необходимо проводить ревакцинацию от коронавируса. По мнению специалистов, раз в полгода следует обновлять прививку, чтобы обеспечить себя защитой от новых штаммов.

"Специальный репортаж": "ревакцинация"

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Сюжет: Коронавирус COVID-19
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