Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве планируют внедрить экспресс-тестирование на коронавирус в школах, сообщил Сергей Собянин в ходе совещания президента с членами правительства.

"Будем искать подходы, как внедрять экспресс-тесты в школах, с какой-то периодичностью делать быстрое исследование школьников", – приводит слова мэра ТАСС.

Он уточнил, что в первую очередь систему будут внедрять там, где наблюдается рост заболеваемости, чтобы обеспечить нормальный режим работы школ.

Собянин подчеркнул, что массовое ПЦР-тестирование на COVID-19 в столице будет внедряться повсеместно через 1–2 недели.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали возраст, в котором дети наиболее уязвимы к коронавирусу.

По мнению заместителя директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, в наибольшей опасности находятся дети до года и подростки старше 14 лет.

