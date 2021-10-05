16:06
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В Москве планируют внедрить экспресс-тестирование на коронавирус в школах, сообщил Сергей Собянин в ходе совещания президента с членами правительства.
"Будем искать подходы, как внедрять экспресс-тесты в школах, с какой-то периодичностью делать быстрое исследование школьников", – приводит слова мэра ТАСС.
Он уточнил, что в первую очередь систему будут внедрять там, где наблюдается рост заболеваемости, чтобы обеспечить нормальный режим работы школ.
Собянин подчеркнул, что массовое ПЦР-тестирование на COVID-19 в столице будет внедряться повсеместно через 1–2 недели.
Ранее в Роспотребнадзоре назвали возраст, в котором дети наиболее уязвимы к коронавирусу.
По мнению заместителя директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, в наибольшей опасности находятся дети до года и подростки старше 14 лет.
Песков считает темпы вакцинации от COVID-19 в РФ недостаточными
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