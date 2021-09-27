Врач назвал подростков главными распространителями коронавируса

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Главными распространителями коронавируса являются дети и подростки, считают врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок и ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог Максим Скулачев.

Болибок заметил, что через подростков действует устойчивый канал передачи вируса, потому что те не вакцинированы.

"У школьников высокое число социальных контактов. Они общаются в учебных заведениях, находятся в замкнутых помещениях, общаются между собой, с педагогами и преподавателями, в неформальных молодежных группах, а потом возвращаются в свои семьи", – объяснил врач URA.RU.

Иммунолог предполагает, что пандемия может продолжаться именно из-за этого канала.

В свою очередь, Скулачев отметил, что из-за увеличения количества иммунизированных людей вирус ищет пути дальнейшего распространения и находит их через подростков.

"В других странах темпы передачи вируса снижаются после вакцинации несовершеннолетних. Во всех цивилизованных странах вакцинируют подростков. В этом нет ничего необычного", – подчеркнул биолог.

Он также добавил, что подростки легко переносят и передают коронавирус.

"Заболело горло, кашель, сопли, ты с удовольствием пойдешь в гости к бабушке и куда-то потусоваться и будешь активно распространять коронавирус", – пояснил он.

Ранее сообщалось, что в Минздрав поступил пакет документов на регистрацию вакцины от COVID-19 для подростков. Документы направят на экспертизу, по результатам которой будет приниматься решение о государственной регистрации вакцинного препарата.