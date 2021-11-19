Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России превысил 50%

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 50,2%, сообщает Оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19. Неделей ранее уровень коллективного иммунитета в стране составлял 49%.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что в 11 российских регионах уровень коллективного иммунитета к коронавирусу превышает 60%.

Речь идет о Белгородской, Московской, Мурманской областях, Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, Карелии, Тыве, Чечне, Чукотском и Ненецком автономном округе.

За минувшие сутки в России подтвердили 37 156 новых случаев коронавируса. В 2 439 (6,5%) случаях болезнь протекала без клинических проявлений.

Всего с начала пандемии в России зарегистрировано 9 257 068 случаев коронавируса. Наименьший темп прироста наблюдается в Калмыкии (0,1%), Москве (0,18%) и Камчатском крае (0,21%).

За последние сутки в РФ подтвердили 1 254 смерти от последствий коронавируса, за весь период в стране умерли 261 589 человек. За прошедшие сутки выздоровели 37 004 человека, за весь период пандемии – 7 956 254.

